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Аргументы и Факты

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Эксперты объяснили, почему появляется ощущение кома в горле

Эксперты объяснили, почему появляется ощущение кома в горле

Ощущение, будто в горле застрял комок, не всегда означает, что в горле находится инородный предмет. Французский портал Top Santé со ссылкой на специалистов перечисляет несколько возможных причин этого состояния.

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