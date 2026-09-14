Эксперты объяснили, почему появляется ощущение кома в горле

Ощущение, будто в горле застрял комок, не всегда означает, что в горле находится инородный предмет. Французский портал Top Santé со ссылкой на специалистов перечисляет несколько возможных причин этого состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ UIPM лишил Литву ...
- ЛЛ Врач Павлова назв...
- Telegraph: погром...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым