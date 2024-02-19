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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Кому принадлежат земли Украины на 2024 год - вдруг кто забыл

Кому принадлежат земли Украины на 2024 год - вдруг кто забыл

В 2021 г. на Украине вступил в силу закон о продаже земли. Как аккуратно сообщило* Australian National Review, "новым законодательством воспользовались компании из США для массовых инвестиций в страну".

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никто не имеет права распродавать земли б.украины , поскольку была проведена приватизация и распад в СССР не законно , а поэтому арестовать и взять под контроль этот беспредел и запретить продажу , она также не законна . Результаты СВО покажут кому всё это будет принадлежать и не надо мудрить . Земли и территории отдавать никому нельзя и своими соседями иметь врагов тоже .
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13 час.
НП
Наталья Павлова
Разумеется, при таком раскладе Запад будет накачивать Украину вооружением. Ведь, если там будет Россия, этих &quot;своих украинских&quot; земель им не видать, а самим умирать, воюя за &quot;своё украинское&quot;, ох, как не хочется... Обломятся, однако!
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
шакалы поделили шкуру неубитого медведя!
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3 час.

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