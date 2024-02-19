Кому принадлежат земли Украины на 2024 год - вдруг кто забыл

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Никто не имеет права распродавать земли б.украины , поскольку была проведена приватизация и распад в СССР не законно , а поэтому арестовать и взять под контроль этот беспредел и запретить продажу , она также не законна . Результаты СВО покажут кому всё это будет принадлежать и не надо мудрить . Земли и территории отдавать никому нельзя и своими соседями иметь врагов тоже .