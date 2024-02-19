В 2021 г. на Украине вступил в силу закон о продаже земли. Как аккуратно сообщило* Australian National Review, "новым законодательством воспользовались компании из США для массовых инвестиций в страну".
Кому принадлежат земли Украины на 2024 год - вдруг кто забыл
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никто не имеет права распродавать земли б.украины , поскольку была проведена приватизация и распад в СССР не законно , а поэтому арестовать и взять под контроль этот беспредел и запретить продажу , она также не законна . Результаты СВО покажут кому всё это будет принадлежать и не надо мудрить . Земли и территории отдавать никому нельзя и своими соседями иметь врагов тоже .
Ответить
13 час.
НП
Наталья Павлова
Разумеется, при таком раскладе Запад будет накачивать Украину вооружением. Ведь, если там будет Россия, этих "своих украинских" земель им не видать, а самим умирать, воюя за "своё украинское", ох, как не хочется... Обломятся, однако!
Ответить
9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
шакалы поделили шкуру неубитого медведя!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии