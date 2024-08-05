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Царьград

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В Перми мошенники вынудили учительницу продать квартиру

В Перми мошенники вынудили учительницу продать квартиру

Общий ущерб составил более 3,9 млн рублей.В Перми задержан подозреваемый в пособничестве мошенникам, обманывающим людей по телефону.

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