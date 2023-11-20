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Климатолог Кислов: 20 ноября в Москве выпадет снег

Климатолог Кислов: 20 ноября в Москве выпадет снег

В Москве 20 ноября под действием южного циклона выпадет снег. Из-за отрицательной температуры он не растает, а сформирует снежный покров, заявил радиостанции «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

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