Климатолог Кислов: 20 ноября в Москве выпадет снег

В Москве 20 ноября под действием южного циклона выпадет снег. Из-за отрицательной температуры он не растает, а сформирует снежный покров, заявил радиостанции «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.
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