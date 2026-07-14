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Одна из провинций Китая объявила о полном запрете бензиновых машин

Одна из провинций Китая объявила о полном запрете бензиновых машин

Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о полном запрете бензиновых машин. Они обнародовали дорожную карту, согласно которой к 2030 году на острове должна быть полностью прекращена продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), пишет CarNewsChina.

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