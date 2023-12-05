Эксперты делятся секретами безопасной зимней езды: советы водителям Елена ГалицкаяЭксперты Центра организации дорожного движения столичного правительства (ЦОДД) предостерегают водителей о сложностях зимнего вождения, призывая соблюдать особую осторожность на дорогах.
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