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ВС Британии сочли «театром» слова Стармера об отправке войск на Украину

ВС Британии сочли «театром» слова Стармера об отправке войск на Украину

Высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о возможности отправки войск на Украину для обеспечения соблюдения мирной сделки после завершения конфликта не воспринимаются всерьез в британской армии, сообщает газета The Daily Telegraph.

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