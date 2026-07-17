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За рулем

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Выкупил всё купе, а в день отправления сдал билеты — названы минусы хитрой схемы

Выкупил всё купе, а в день отправления сдал билеты — названы минусы хитрой схемы

Желание оказаться в купе без посторонних вовсе не каприз, а естественное стремление к комфорту. Мало кто хочет терпеть яркий свет от чужого телефона, бесконечные попытки заговорить или постоянный хлопающий звук двери.

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