Выкупил всё купе, а в день отправления сдал билеты — названы минусы хитрой схемы

Желание оказаться в купе без посторонних вовсе не каприз, а естественное стремление к комфорту. Мало кто хочет терпеть яркий свет от чужого телефона, бесконечные попытки заговорить или постоянный хлопающий звук двери.
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