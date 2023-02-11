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Эмильен Жаклен не выступит в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе. Он выиграл эту гонку на двух предыдущих ЧМ

Французский биатлонист Эмильен Жаклен не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

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