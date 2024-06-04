В Госдепе не могут комментировать статус паспорта экс-разведчика Риттера

В Государственном департаменте Соединенных Штатов на фоне информации о препятствовании поездке бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Россию заявили, что не могут комментировать статус паспорта гражданина США.
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