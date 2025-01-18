БлокнотРУ Если собрать в одном протоколе всё, что наговорили публично лидеры ДУМ РФ, если к этому добавить результаты финансовых расследований в части получения финансирования от иностранных источников (прохождение обучения в Иордании / Саудовской Аравии так же относится по закону к получению денег от иностранных источников), то каждого из лидеров ДУМ РФ уже можно объявлять как минимум иностранными агентами, а как максимум в дополнение к этому добавить суд по уголовной статье по подрывной антигосударственной деятельности.
«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Видно, что эти думцы не священнослужители, а наместники Аллаха, как они о себе думают. Но фактически... эти ДУМ... просто рвутся к власти в России и мире. А потому, что ничего не знают и ничего не умеют делать... А хотят всех сделать своими рабами. Обычные баи, падишахи и властилины, в своём самомнении. А фактически профаны малообразованные. Ни слова о духовности, о высоком и о смирении... Зато много запретов...
Ответить
18 час.
МТ
Марионелла Тукмачева
Согласна с Вами!
Ответить
16 час.
N
Nata
У нас сейчас сложилась полная противоположность сказки о Крысолове из Гамельна-на-Рейне). В сказке дудочка помогает увести крыс из города, а у нас этот дудочник запускает грызунов в наши поселения и города.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии