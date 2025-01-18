Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    На счёт пьют, сомневаюсь. Это не их, тем более вдали от своего дома. Ну, может быть на тысячу человек один случай.Лукашенко: «К нам...
  • Лидия Курзаева
    Согласна с  Лукашенко-   если  хочет предприниматель пригласить мигрантов, он должен убедиться в их профгодности. и з...Лукашенко: «К нам...
  • Владимир Алтайцев
    Дворянство  говорило  на французском  задолго  Первой  Отечественной  войны. Вспомните  Толстого с его  никчёмной  Ро...Англофилия среди ...

«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции

«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции

БлокнотРУ Если собрать в одном протоколе всё, что наговорили публично лидеры ДУМ РФ, если к этому добавить результаты финансовых расследований в части получения финансирования от иностранных источников (прохождение обучения в Иордании / Саудовской Аравии так же относится по закону к получению денег от иностранных источников), то каждого из лидеров ДУМ РФ уже можно объявлять как минимум иностранными агентами, а как максимум в дополнение к этому добавить суд по уголовной статье по подрывной антигосударственной деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Видно, что эти думцы не священнослужители, а наместники Аллаха, как они о себе думают. Но фактически... эти ДУМ... просто рвутся к власти в России и мире. А потому, что ничего не знают и ничего не умеют делать... А хотят всех сделать своими рабами. Обычные баи, падишахи и властилины, в своём самомнении. А фактически профаны малообразованные. Ни слова о духовности, о высоком и о смирении... Зато много запретов...
Ответить
18 час.
МТ
Марионелла Тукмачева
Согласна с Вами!
Ответить
16 час.
N
Nata
У нас сейчас сложилась полная противоположность сказки о Крысолове из Гамельна-на-Рейне). В сказке дудочка помогает увести крыс из города, а у нас этот дудочник запускает грызунов в наши поселения и города.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх