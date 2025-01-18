«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции

Леонид Руси

Видно, что эти думцы не священнослужители, а наместники Аллаха, как они о себе думают. Но фактически... эти ДУМ... просто рвутся к власти в России и мире. А потому, что ничего не знают и ничего не умеют делать... А хотят всех сделать своими рабами. Обычные баи, падишахи и властилины, в своём самомнении. А фактически профаны малообразованные. Ни слова о духовности, о высоком и о смирении... Зато много запретов...