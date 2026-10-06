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Царьград

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Собянин: 70 столичных пожарных и спасателей удостоены почётных званий Москвы

Собянин: 70 столичных пожарных и спасателей удостоены почётных званий Москвы

Собянин рассказал о достижениях столичных пожарных и спасателей. Почетные звания присвоены тем, кто показал высокий профессионализм в тушении пожаров и ликвидации последствий аварий и происшествий, отметил московский градоначальник.

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