Случился гидроудар из-за непогоды или на машину рухнуло дерево: как получить выплаты

В Свердловской области снова дожди. Грозы и сильные ветра несут опасности для автомобилистов: может случиться гидроудар, автомобиль может провалиться в яму или открытый люк, скрытые под лужей, на машину может рухнуть дерево или рекламный щит.
В Свердловской области снова дожди. Грозы и сильные ветра несут опасности для автомобилистов: может случиться гидроудар, автомобиль может провалиться в яму или открытый люк, скрытые под лужей, на машину может рухнуть дерево или рекламный щит.
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