РИА Новый день

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Страна спонсор терроризмаСША утвердило оче...
  • Ваша Светлость
    Наши военные уже давно отчитались о полном уничтожение авиации Украины, типа, нет её больше. Тогда вопрос: А что же т...Российская ПВО сб...
  • Юрий Кушнарев
    как же эти задолбали своим повышением тарифов ЖКХ.  Они ведь не понимают да и не хотят понимать,как жить на 15.тыс. р...«Долговая яма»: в...

Случился гидроудар из-за непогоды или на машину рухнуло дерево: как получить выплаты

Случился гидроудар из-за непогоды или на машину рухнуло дерево: как получить выплаты

В Свердловской области снова дожди. Грозы и сильные ветра несут опасности для автомобилистов: может случиться гидроудар, автомобиль может провалиться в яму или открытый люк, скрытые под лужей, на машину может рухнуть дерево или рекламный щит.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх