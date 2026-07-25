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Газета.ру

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IE: в Китае создали плавающий беспилотник QuadBoat для спасения утопающих

IE: в Китае создали плавающий беспилотник QuadBoat для спасения утопающих

Исследователи из Шэньчжэньского института искусственного интеллекта и робототехники для общества (AIRS) в Китае совместно с учеными из Технологического института Стивенса в США разработали беспилотный робот QuadBoat для поиска и извлечения людей из воды.

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Комментарии
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Maxim
Жук водомер - по тихой воде ходит, как робот держит волну?
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