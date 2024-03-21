В Орловской области могут появиться 22 пункта весового контроля на 2,2 млрд рублей

На комитете по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин доложил об эффективности расходования средств Дорожного фонда.
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