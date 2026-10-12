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Психолог Бодрягина: ребенку можно краситься, если за этим желанием стоит игра и любопытство

Психолог Бодрягина: ребенку можно краситься, если за этим желанием стоит игра и любопытство

Если за интересом к косметике у ребенка стоит любопытство, то ничего страшного в увлечении нет. Но есть ребенок хочет соответствовать определенному образцу внешности, который навязан соцсетями, то это может быть опасно, рассказала «Газете.

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