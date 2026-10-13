В Анапе 18-летнего юношу арестовали за националистические оскорбления

Анапский городской суд назначил 18-летнему местному жителю трое суток административного ареста за публичные оскорбления по национальному признаку, произошедшие 27 июня в одном из магазинов города.
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