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Царьград

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В Анапе 18-летнего юношу арестовали за националистические оскорбления

В Анапе 18-летнего юношу арестовали за националистические оскорбления

Анапский городской суд назначил 18-летнему местному жителю трое суток административного ареста за публичные оскорбления по национальному признаку, произошедшие 27 июня в одном из магазинов города.

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