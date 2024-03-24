Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын выразил главе Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел некоторое время назад в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
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