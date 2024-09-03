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«Интеррос» вкладывает более 70 млрд руб в развитие Дальнего Востока

«Интеррос» вкладывает более 70 млрд руб в развитие Дальнего Востока

На Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ) компания «Интеррос», возглавляемая Владимиром Потаниным, презентовала ряд своих инвестиционных проектов, которые осуществляются в рамках этого стратегически важного региона.

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