Ключевая задача передовой инженерной школы — погружение студенческих команд в реальную проектную деятельность

Ключевая задача передовой инженерной школы — погрузить студенческие команды в реальную проектную деятельность.
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