Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник?

На столе в Рождество должны стоять 12 блюд, соответствующих числу апостолов. Помимо вышеперечисленной еды можно подать заливное, молочного поросенка, жареную курицу, домашнюю колбасу, медовые пряники, жаркое, а также хлебцы с маком и медом.