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"Известия": ВС РФ сообщили об обстановке в прифронтовом поселке Курской области

"Известия": ВС РФ сообщили об обстановке в прифронтовом поселке Курской области

Украинские подразделения в Курской области пытаются проводить активные наступательные действия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российских военных, рассказавших об обстановке в одном из прифронтовых поселков региона.

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