Астрономы обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной: космический гигант «Кипу» размером в 13 000 Млечных Путей

Учёные обнаружили, возможно, крупнейшую структуру во Вселенной. Эта грандиозная космическая конструкция, названная «Кипу» (Quipu) в честь древней инкской системы счёта, представляет собой группу галактических кластеров, простирающуюся на 1,3 миллиарда световых лет и обладающую массой в 200 квадриллионов солнечных масс.