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19-летнего парня приговорили к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома

19-летнего парня приговорили к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома

На выездном заседании Второй Западный окружной военный суд признал молодого жителя Липецкой области Всеволода Куликова (19 лет) виновным в совершении покушения на государственную измену, попытку поджога части взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме.

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