Путин: дипломаты РФ продолжат активную работу по противодействию русофобии

Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы дипломаты РФ продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.
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