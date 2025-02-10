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Путин: дипломаты РФ продолжат активную работу по противодействию русофобии

Путин: дипломаты РФ продолжат активную работу по противодействию русофобии

Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы дипломаты РФ продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.

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