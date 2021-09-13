Каждый день в Кремле обсуждают антинародные идеи: Кудрин решил вернуть Россию в "святые" девяностые

LUCKY SKORBICH Алексей Кудрин хочет повторить эксперимент с приватизацией. «Госсектор в экономике России нужно сокращать, поскольку государство менее эффективный собственник, чем частные структуры» - такое мнение высказал глава счётной палаты.
LUCKY SKORBICH Алексей Кудрин хочет повторить эксперимент с приватизацией. «Госсектор в экономике России нужно сокращать, поскольку государство менее эффективный собственник, чем частные структуры» - такое мнение высказал глава счётной палаты.
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