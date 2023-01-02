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“Только подвалы, только бетонные укрепления”: военкор Коц о ракетном ударе ВСУ по расположению мобилизованных ВС РФ в Макеевке

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц назвал главную ошибку в ЧП в Макеевке. В боевых условиях должны быть только подвалы и бетон, уверен журналист.

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