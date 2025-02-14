ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания его совета директоров 14 февраля.
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