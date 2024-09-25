РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

На Ямале отстранённая от уроков ученица запустила дискуссию из-за запрета носить в школе хиджаб

На Ямале отстранённая от уроков ученица запустила дискуссию из-за запрета носить в школе хиджаб

В Ноябрьске возникла дискуссия вокруг разрешения носить в школе хиджаб. Одна из учениц – Алла Гамалян – написала в городских сообществах в ВК пост о том, что её ещё год назад не допустили до посещения школы в платке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх