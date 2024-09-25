На Ямале отстранённая от уроков ученица запустила дискуссию из-за запрета носить в школе хиджаб

В Ноябрьске возникла дискуссия вокруг разрешения носить в школе хиджаб. Одна из учениц – Алла Гамалян – написала в городских сообществах в ВК пост о том, что её ещё год назад не допустили до посещения школы в платке.
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