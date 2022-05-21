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Смертоносный торнадо пронесся через город в Мичигане

Смертоносный торнадо пронесся через город в Мичигане

По меньше мере один человек погиб во время торнадо в городе Гейлорд, более 40 пострадали.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Смертоносный торнадо пронесся через город в Мичигане Спасатели разбирают завалы в американском городе Гейлорд, через который пронесся торнадо.

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