По меньше мере один человек погиб во время торнадо в городе Гейлорд, более 40 пострадали.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Смертоносный торнадо пронесся через город в Мичигане Спасатели разбирают завалы в американском городе Гейлорд, через который пронесся торнадо.