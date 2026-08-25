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Сторонники Роберта Кочаряна собрались у суда в Ереване из-за задержания его сына

Сторонники Роберта Кочаряна собрались у суда в Ереване из-за задержания его сына

В Ереване у здания суда собрались сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Поводом для их присутствия стало доставление в суд сына экс-президента, Седрака Кочаряна, для избрания меры пресечения.

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