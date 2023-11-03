Тысячи новосибирцев пошли работать на оборонные предприятия

Актуальные задачи по обеспечению стабильного функционирования рынка труда региона обсудили в Правительстве Новосибирской области на заседании межведомственной рабочей группы, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
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