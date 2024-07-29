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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мужик с хитрецой или рубаха-парень? Спецвыпуск "Переговорки" о Василии Шукшине

Мужик с хитрецой или рубаха-парень? Спецвыпуск "Переговорки" о Василии Шукшине

Вроде бы все известно о жизни Василия Макаровича, но биографы до сих пор по-разному рассказывают о его судьбе 95-лет со дня рождения известного режиссера и писателя Василия Шукшина отмечали в Алтайском крае на прошлой неделе.

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