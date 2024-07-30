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Данилко поблагодарил Аллу Пугачеву за ее проукраинскую позицию

Данилко поблагодарил Аллу Пугачеву за ее проукраинскую позицию

Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, выступивший накануне в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле с песней «Раша, гудбай!», поблагодарил Аллу Пугачеву, которая присутствовала на этом же фестивале в качестве зрителя, за ее однозначную проукраинскую позицию, которую та заняла сразу после начала СВО в феврале 2022 года.

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