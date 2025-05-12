Военнослужащим группировки войск «Запад» в зоне спецоперации вручили боевые награды

Орден Мужества получил командир отделения штурмового взвода Военнослужащим группировки войск «Запад», которые сумели отличиться в зоне проведения спецоперации, вручили боевые государственные награды, сообщило Министерство обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии