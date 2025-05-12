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Петербургский дневник

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Военнослужащим группировки войск «Запад» в зоне спецоперации вручили боевые награды

Военнослужащим группировки войск «Запад» в зоне спецоперации вручили боевые награды

Орден Мужества получил командир отделения штурмового взвода Военнослужащим группировки войск «Запад», которые сумели отличиться в зоне проведения спецоперации, вручили боевые государственные награды, сообщило Министерство обороны России.

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