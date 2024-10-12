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  • Владимир Алтайцев
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«Детище» Белоусова меняет СВО. Итоги сокрушительных ударов по Одессе и Киеву: дальнобойное оружие ВСУ — все?

«Детище» Белоусова меняет СВО. Итоги сокрушительных ударов по Одессе и Киеву: дальнобойное оружие ВСУ — все?

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал работу Центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» — главе ведомства представили отчет об успешной работе специалистов центра на ряде направлений СВО.

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