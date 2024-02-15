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Кандидат в конгресс Уинн: политика Белого дома при Байдене обернулась провалом

Кандидат в конгресс Уинн: политика Белого дома при Байдене обернулась провалом

Белому дому следовало сначала помочь собственным гражданам, а потом другим странам. Кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн в разговоре с РИА «Новости» назвала политику президента США Джо Байдена провальной.

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