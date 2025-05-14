81-летний Роберт Де Ниро привез в Канны свою любовницу и дочку от бывшей жены

Актер вывел на красную дорожку свою 14-летнюю дочку. Роберт Де Ниро вывел подругу и дочку на красную дорожку LEGION-MEDIAРоберт Де Ниро, который в этом году был удостоен почетной «Пальмовой ветви» — высшего приза Каннского кинофестиваля, прибыл на Лазурный берег не один.