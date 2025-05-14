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81-летний Роберт Де Ниро привез в Канны свою любовницу и дочку от бывшей жены

81-летний Роберт Де Ниро привез в Канны свою любовницу и дочку от бывшей жены

Актер вывел на красную дорожку свою 14-летнюю дочку. Роберт Де Ниро вывел подругу и дочку на красную дорожку LEGION-MEDIAРоберт Де Ниро, который в этом году был удостоен почетной «Пальмовой ветви» — высшего приза Каннского кинофестиваля, прибыл на Лазурный берег не один.

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