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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» не планирует акцию в честь Мбаппе на матче с «Тулузой» – клуб был застигнут врасплох объявлением об уходе. Ее могут провести перед финалом Кубка

Сегодня в 33-м туре Лиги 1 парижане сыграют последний домашний матч в этом сезоне. По информации Le Parisien, «ПСЖ» был застигнут врасплох объявлением Килиана.

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