В Саратове открылась выставка «Культурный код», объединяющая молодых художников России

Церемонию открытия посетили куратор выставки Елизавета Манько, директор саратовского филиала РОСИЗО Дмитрий Андреев, председатель Комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая, креативный директор выставки Родион Пашин, а также художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Матрёшин.
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