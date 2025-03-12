Хватит ли Александра Бастрыкина на всех чиновников-самодуров?

ВГ

Виктор Гутман

Я, юрист с большим стажем и опытом, давно пришел к убеждению: где А. Бастрыкин, там закон и справедливость. К сожалению, сказать такое о прокуратуре, МВД и/или даже ФСБ оснований пока не усматривается.