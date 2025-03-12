Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • sorsw
    Бастрыкина должно хватать на жирных самодуров, которые сажают в уютные прикормочные кресла мелкотравчатых самодуров...😜Хватит ли Алексан...
  • Владимир Тамбасов
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Хватит ли Александра Бастрыкина на всех чиновников-самодуров?

Хватит ли Александра Бастрыкина на всех чиновников-самодуров?

Аргументы недели Хватит ли Александра Бастрыкина на всех чиновников-самодуров? В последнее время, в сети Интернет заговорили о новой проблеме — хаотичной раздаче сертификатов на жилье.

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Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Я, юрист с большим стажем и опытом, давно пришел к убеждению: где А. Бастрыкин, там закон и справедливость. К сожалению, сказать такое о прокуратуре, МВД и/или даже ФСБ оснований пока не усматривается.
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1 час.
Владимир Тамбасов
Да ничего он один не сделает, а Путин продолжает спать
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49 мин.
sorsw
Бастрыкина должно хватать на жирных самодуров, которые сажают в уютные прикормочные кресла мелкотравчатых самодуров...😜
Ответить
39 мин.
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