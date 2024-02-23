Усатые киты развили ранее неизвестный метод вокализации

Наземные млекопитающие — предки китов — во время возвращения в воду столкнулись с рядом проблем. Как продолжить дышать, не потеряв способности к вокальной коммуникации? Гортань млекопитающих одновременно защищает дыхательные пути и порождает звуки.
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