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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Миңнеханов Яңа үсеш банкы президенты Дилма Роуссефф белән очрашты

Миңнеханов Яңа үсеш банкы президенты Дилма Роуссефф белән очрашты

ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов Яңа үсеш банкы президенты Дилма Роуссефф белән очрашты. Ул БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен кичә Шанхай – Казан туры рейсы белән килде, дип хәбәр итә Татарстан Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова.

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