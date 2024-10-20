ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов Яңа үсеш банкы президенты Дилма Роуссефф белән очрашты. Ул БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен кичә Шанхай – Казан туры рейсы белән килде, дип хәбәр итә Татарстан Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова.
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