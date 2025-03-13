Путин согласен на перемирие, но с нюансами: главные новости СВО за 13 марта

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине, в Сумской области российские войска вошли в село Басовка, а президент США счел соглашение Москвы на перемирие многообещающим.