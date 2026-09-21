Цена нефти марки Brent опустилась до $99 за баррель

Стоимость барреля Brent опустилась до $99 впервые с 9 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 19:23 мск, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до $99,15 за баррель.
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