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Цена нефти марки Brent опустилась до $99 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась до $99 за баррель

Стоимость барреля Brent опустилась до $99 впервые с 9 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 19:23 мск, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до $99,15 за баррель.

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