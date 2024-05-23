Раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта

Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ устроит корейский вариант с потерей территорий Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с Россией, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант.