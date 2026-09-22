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Регионы России

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АвтоВАЗ запустит серийное производство LADA Azimut в сентябре

АвтоВАЗ запустит серийное производство LADA Azimut в сентябре

Компания «АвтоВАЗ» официально объявила о старте серийного производства нового кроссовера LADA Azimut, который начнётся 25 сентября 2026 года.

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