Украина.ру © Украина.ру Каждый раз, когда беседуешь, не спеша, за чашкой чая или в окопе с русскими солдатами, не покидает ощущение, что все это немного декоративно.
Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Дай бог здоровья каждому нашему бойцу и воинской удачи! И позор штабным генералам, вешающим себе « юбилейные медальки «, как профурсетки- брошки.
Ответить
7 час.
MS
Mikhail Stepanov
Через 80 лет после Победы появляется новое поколение людей, которое может спасти страну и сохранить ее величие, так было всегда!
Ответить
7 час.
Валерий Пашнин
Спасибо большое нашим ребятам, которые участвуют в СВО. Гордость берёт за них. Храни их Господи. Погибшим ребятам вечная Слава и Память.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии