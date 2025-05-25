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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают

Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают

Украина.ру © Украина.ру Каждый раз, когда беседуешь, не спеша, за чашкой чая или в окопе с русскими солдатами, не покидает ощущение, что все это немного декоративно.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Дай бог здоровья каждому нашему бойцу и воинской удачи! И позор штабным генералам, вешающим себе « юбилейные медальки «, как профурсетки- брошки.
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7 час.
MS
Mikhail Stepanov
Через 80 лет после Победы появляется новое поколение людей, которое может спасти страну и сохранить ее величие, так было всегда!
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7 час.
Валерий Пашнин
Спасибо большое нашим ребятам, которые участвуют в СВО. Гордость берёт за них. Храни их Господи. Погибшим ребятам вечная Слава и Память.
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1 час.
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