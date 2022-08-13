13 августа за безопасностью в Туле проследит Максим Колычев

Сотрудники тульской администрации будут дежурить на выходных. В связи с этим за порядком в городе проследит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы Максим Колычев.
Сотрудники тульской администрации будут дежурить на выходных. В связи с этим за порядком в городе проследит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы Максим Колычев.
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