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Олимпийская чемпионка по гимнастике Листунова продолжит карьеру в Италии

Олимпийская чемпионка по гимнастике Листунова продолжит карьеру в Италии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова продолжит карьеру в Италии. Об этом в комментарии ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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